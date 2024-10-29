ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:38 مساءً - ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 30812 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 38181 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% عند مستوى 13506 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0 60% عند مستوى 11191 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 3188 نقطة.

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