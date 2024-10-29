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شعبة المواد الغذائية تؤكد ضرورة التحقق من الخلل في أسعار البيض المحلي مقارنة بالمستورد - أخبار كلمتك

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شعبة المواد الغذائية تؤكد ضرورة التحقق من الخلل في أسعار البيض المحلي مقارنة بالمستورد - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية تؤكد ضرورة التحقق من الخلل في أسعار البيض المحلي مقارنة بالمستورد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:38 مساءً -  أثار  انخفاض أسعار البيض حالة من الجدل في الأسواق، بالتزامن مع طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية للبيض المستورد في المجمعات الاستهلاكية، بسعر 150 جنيهًا لطبق البيض عدد 30 بيضة.

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أسعار البيض في الأسواق، كلمتك

منتجو البيض يستنكرون تشجيع الحكومة على الاستيراد من الخارج

 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ استنكر عدد من منتجي البيض تشجيع الحكومة على الاستيراد من الخارج؛ مع وجود صناعة وطنية قادرة على تغطية احتياجات المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الصناعة الوطنية لصالح المستورد.

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أسعار البيض في الأسواق، كلمتك

يجب التحقق من الخلل في أسعار البيض المحلي مقارنة بالمستورد

 وردًا على ذلك؛ قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ نحن لا نشجع استيراد البيض من الخارج، ولكن إذا وُجد أن سعر البيض المستورد أقل من المحلي عند وصوله إلى المستهلك النهائي، فإن ذلك يُشير إلى خلل في السوق يجب التحقيق فيه.

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حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، كلمتك

ضرورة ضمان أن تكون أسعارنا عادلة وتعكس تكاليف الإنتاج المحلية

 وأضاف: يجب علينا الحرص على مصلحة المواطن والمستهلك، وضرورة ضمان أن تكون أسعارنا عادلة وتعكس تكاليف الإنتاج المحلية، مما يحافظ على استدامة الصناعة المحلية ويضمن جودة المنتج للمستهلك.

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أسعار البيض في الأسواق، كلمتك

من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد

وأوضح أن البيض المستورد طرح بسعر 150 جنيها للكرتونة وهو سعر نهائي للمستهلك، وعليه من المفترض أن يكون  سعر البيض المحلي أرخص من المستورد؛ لعدة أسباب منها أنه لا يتم تحميله الشحن والنولون وما إلى ذلك في التكلفة النهائية له.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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