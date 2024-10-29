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البنك المركزي يشارك في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية - أخبار كلمتك

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البنك المركزي يشارك في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية - أخبار كلمتك

البنك المركزي يشارك في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:38 مساءً -  شارك البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في تمويل فعاليات " أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" في محافظة الإسكندرية مؤخرًا، واستمرت لمدة خمسة أيام.

 

ويأتي ذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجال المسؤولية المجتمعية.

 

تنظيم قافلة طبية مجهزة بعيادات شاملة

 وتضمنت الفعاليات تنظيم قافلة طبية كبيرة مجهزة بعيادات شاملة لكافة التخصصات لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان للفئات الأولى بالرعاية وكذلك توفير النظارات الطبية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى إتمام التحويلات المطلوبة لإجراء العمليات الطبية اللازمة لهم، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة لإتاحة الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.

 

دعم مبادرة "دكان الفرحة " 

وبالتوازي مع ما سبق، تم إتاحة السلع والمستلزمات الأساسية فضلًا عن دعم مبادرة "دكان الفرحة " لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج وتنظيم معرض للملابس ضمن المبادرة نفسها، بما يساهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع.

وفي سبيل تحسين الخدمات المقدمة لذوي الهمم ورفع مستوى معيشتهم؛ شهدت الفعاليات إطلاق مبـادرة "أحسن صاحب" للتوعية بأهمية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، فضلًا عن توفير عدد كبير من المصاحف والأوراق والأقلام بلغة برايل وغيرها من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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