عمرو فتوح: تعاقدات تصديرية لجناح الشركات المصرية في ختام معرض كانتون الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:49 مساءً - قال عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى ورجال أعمال مدينة بدر، إن الشركات المصرية التي شاركت بالمرحلة الثانية لمعرض كانتون الصين 2024 ضمن الجناح المصري حققت نجاحات عديدة وتعاقدات تصديرية جيدة في ختام مشاركتها للمعرض التجاري الأهم في العالم.

تعاقدات الشركات المصرية مع المشترين الدوليين

وأوضح "فتوح"، أن تعاقدات الشركات المصرية مع المشترين الدوليين شملت العديد من الأسواق الدولية المستهدفة والمهمة لمصر ومن أهمها أسواق افريقيا وشرق أوروبا وامريكا الجنوبية وبعض الدول العربية.

صناعات مواد البناء والأدوات المنزلية

وأشار نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المرحلة الثانية من معرض كانتون الصين ركزت على صناعات مواد البناء والأدوات المنزلية، كما كانت لها بالغ الأثر والأهمية في الترويج للصناعة المصرية وإظهار مدي تقدم وتطور المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية العالية من حيث الجودة الفائقة والسعر المناسب، موضحا أن تواجد الشركات المصرية في اكبر منافس عالمي خير دليل علي ان تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلم المصري والصناعة المصرية لاقت استحسان جميع الزائرين والمشترين الدوليين خاصة من الدول العربية الشقيقة، وحملت رسالة هامة بأن مصر والشركات المصرية حاضرة دائما في المحافل الدولية.

كما أشار إلى أن شركته، استطاعت أن تبرم تعاقدات تصديرية لأسواق افريقيا وشرق أوروبا ودول أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل حيث تنافس الصين والصناعات الأجنبية في صناعة ألواح الكربونيت المستخدم بديل الزجاج في المباني خارجيا والنوافذ بجانب منتجات جديدة منها ال PVC بديل الألمنيوم، وبديل القرميد المستخدم في اسطح المباني.

وقال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: " نوجه الشكر لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة المصرية للمعارض على دعمهم الكبير لمشاركة الشركات المصرية في معرض كانتون الصين حيث كان لهم دورا كبيرا في تسهيل الإجراءات وتوفير كافة الخدمات للمشاركين ونتمني استمرار هذا الدعم لتمثيل مصر في المعارض الدولية الكبرى".

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.