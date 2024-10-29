اشتروا الضروري فقط، خبير اقتصادي يوجه رسائل تحذير للمصريين بشأن الركود وارتفاع الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - وجه هاني توفيق الخبير الاقتصادي، نصائح للمصريين بشأن الادخار والإنفاق، في أوقات الركود مع ارتفاع الأسعار، أي ما يُعرف بالركود التضخمي الذي يعاني منه السوق، ناصحًا المصريين بأهمية الادخار أولًا، ثم الإنفاق بعد استقطاع جزء من الموارد للادخار.

نصائح للمصريين بشأن ارتفاع الأسعار والركود

وأشار إلى أهمية عدم شراء الأشياء التي لا يحتاجها الأشخاص، حتى لا يضطر لبيع ما قام بشرائه، مؤكدًا على أهمية الشراء بالتقسيط.

وقال هاني توفيق في نصائحه للمصريين مع الركود التضخمي وارتفاع الأسعار: "نصائح نكررها في أوقات الركود التضخمي: (1) لا تدخر ما يتبقى بعد الإنفاق، ولكن قم بإنفاق ما يتبقى بعد الادخار.. (۲) إن لزم الشراء، فبالتقسيط. (3) لاتشترى مالا تحتاجه، وإلا فسيأتي الوقت الذي تبيع فيه ماتحتاجه.. هذا طبعًا اذا كان دخلك يكفيك اساسًا."



ولفت إلى أهمية عدم الشراء من المدخرات، وخاصة الأشياء التي لا يحتاجها الأشخاص يوميًا، حتى لا يأتي يومًا لا يجد فيه المصريون مدخراتهم، ولا يستطيعون الانفاق على ما يحتاجون، موضحًا أن ٩٥% من الشعب دخله لا يغطي نفقاته الأساسية، و٢٪ من الشعب لا يحتاجون إلا ٥٪ من دخلهم ليعيشوا، وهناك ٣٪ يتأرجحون "يوم تحت ويوم فوق".

رسالة تحذير للمسئولين بشأن الركود التضخمي

كما وجه هاني توفيق، رسالة سابقة حذر فيها المسئولين من السياسات النقدية والاقتصاد في مصر، كاشفًا عن أسوأ أنواع الركود وهو "الركود التضخمي"، المصحوب بارتفاع في الأسعار، مؤكدًا أنه لا ينفع معه العلاج بسعر الفائدة وحده، ويحتاج لمجموعة من السياسات المالية والنقدية وفترة علاج طويلة.

نصائح للمصريين بشأن ارتفاع الأسعار، كلمتك



وكشف الخبير الاقتصادي أن البنوك المركزية تلجأ في أوقات الركود التضخمي لعلاج أمر بعينه دون الآخر، أي معالجة الركود، وبعد ذلك التصدي للتضخم، مشيرًا إلى أن الركود التضخمي، أي المصحوب بارتفاع في الأسعار، يتطلب أن يكون صاحب السياسات النقدية استباقيا لتجنبه.

وقال هاني توفيق، في تحذيره: "للأسف: الركود التضخمى هو أسوأ أنواع التضخم، حيث لا ينفع معه العلاج بسعر الفائدة وحده، لا بالرفع لخفض التضخم، أو بالخفض لتحفيز الاستثمار، وإنما يحتاج لمجموعة سياسات مالية ونقدية، وفترة طويلة من العلاج والمعاناة. والله المستعان".

وأضاف: "الخلاصة أن البنوك المركزية تلجأ في أوقات الركود التضخمي إلى التركيز على معالجة أمر بعينه دون الآخر، أي مثلا معالجة الركود، ثم التصدي لاحقًا للتضخم، أو العكس".



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.