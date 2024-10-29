هيئة المعارض تبحث تعزيز التعاون التجاري بين مصر والعراق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - استقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، مصطفى نزار رئيس هيئة المعارض العراقية، والمستشار التجاري الدكتور حسين علي موسى، رئيس الملحقية التجارية العراقية.

تمحور الاجتماع حول تنمية التعاون بين البلدين، والاتفاق على إطلاق معرض “صنع في مصر” في بغداد 2025 بهدف تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تواجد المنتجات المصرية في السوق العراقية.

اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري

أكد اللواء شريف الماوردي أن المعرض يأتي كخطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين لتنظيم المعرض، الذي سيتيح فرصة للمنتجين المصريين لعقد صفقات تصديرية مباشرة مع الجمهور العراقي.

وأضاف: “هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الطيبة بين البلدين”، حيث يمثل تواجد المنتجات المصرية في السوق العراقي فرصة هامة لتعزيز الصادرات المصرية، لان السوق العراقي يتمتع بطلب متزايد على السلع ذات الجودة العالية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الهندسية، والمنتجات الغذائية. تسهم هذه الفرصة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية، مما يدعم التبادل التجاري المباشر ويوفر فرصًا للشركات المصرية لتوسيع أسواقها الخارجية.

تنظيم المعارض المشتركة

ناقش الطرفان سبل التعاون المستمر في تنظيم المعارض المتبادلة، واتفقا على وضع قواعد مشتركة تضمن أن يتم تنظيم المعارض الرسمية في كل من مصر والعراق من خلال الهيئتين المعنيتين فقط، ما يضمن توحيد الجهود وتسهيل العمليات التجارية. وأوضح اللواء الماوردي أن الهدف هو إرساء ضوابط مشتركة تخدم كل من المنظمين والمنتجين، وتضمن تقديم فعاليات على أعلى مستوى.

مشاركة مصرية في معرض بغداد الدولي

وأضاف اللواء الماوردي أنه تم الاتفاق على إقامة جناح رسمي لمصر في معرض بغداد التجاري الدولي، المزمع إقامته في فبراير 2025. وأعرب الجانب العراقي عن ترحيبه بالمشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي، الذي سيشهد تواجد أكثر من 20 دولة. ويهدف الجناح المصري، الذي يمتد على مساحة 500 متر مربع، إلى تقديم منتجات مصرية في قطاعات متنوعة، تشمل مواد البناء، والصناعات الهندسية، والمنتجات الغذائية، والكيماوية، إضافة إلى الملابس الجاهزة، بما يلبي احتياجات السوق العراقي.

تعاون مصري-عراقي لدعم الصناعات الوطنية

ومن جانبة أعرب مصطفى نزار، رئيس هيئة المعارض العراقية، عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وأبدى سعادته بلقاء اللواء شريف الماوردي. وأكد أن اللقاء أثمر عن اتفاق مشترك لإقامة معرض “صنع في مصر” في هيئة المعارض العراقية والذي سوف تنظمة هيئة المعارض المصرية، بالإضافة إلى تخصيص جناح مصري بمساحة 500 متر في معرض بغداد الدولي الذي يقام في فبراير المقبل 2025. كما أكد نزار أن هذا التعاون سيساهم في دعم الصناعات المصرية وفتح المجال أمامها في السوق العراقي، بما يعزز التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين.

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