البريد: تشغيل 2500 مكتب يومي الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هيئة البريد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية.

تشغيل مكاتب البريد

اوضحت انه تقرر تشغيل ٢٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة يومي "الجمعة والسبت" الموافقين ١، ٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

من المقرر أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

متابعة انتظام العمل



أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن وحدة التحكم المركزية بالهيئة تقوم بمتابعة انتظام العمل بجميع منافذ البريد، للتأكد من تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين.

بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات "صراف آلي البريد المصري" على مستوى الجمهورية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

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