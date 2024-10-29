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غرفة الصناعات الغذائية تنظم ندوة حول البصمة الكربونية ومستقبل التصدير - أخبار كلمتك

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غرفة الصناعات الغذائية تنظم ندوة حول البصمة الكربونية ومستقبل التصدير - أخبار كلمتك

غرفة الصناعات الغذائية تنظم ندوة حول البصمة الكربونية ومستقبل التصدير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً -  تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة تحت عنوان "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"،  بعد غد الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري بمبنى اتحاد الصناعات المصرية.

 

أهمية تبني سياسات وممارسات تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية

 وأكدت غرفة الصناعات الغذائية أهمية تبني سياسات وممارسات تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية في قطاع الصناعات الغذائية، انسجامًا مع التوجه العالمي لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات والتنمية المستدامة.

 

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة: تتجلى أهمية الندوة في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة حيث باتت الأسواق العالمية تضع معايير بيئية صارمة للمنتجات المستوردة وتشترط أن تكون الصادرات صديقة للبيئة، والتزام المصدرين بخفض انبعاثات الكربون.

 

التكيف مع التوجهات الجديدة

 وأكد الجزايرلي، أن “مستقبل التصدير يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع هذه التوجهات الجديدة والاستجابة للمتطلبات البيئة لنضمن استمرار منتجاتنا في الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية”.

وأوضح أن الغرفة تركز على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لخفض الانبعاثات من خلال تشجيع استخدام تقنيات صديقة للبيئة في كافة مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف، كما تعمل على تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.

 ودعت غرفة الصناعات الغذائية كافة الشركات والجهات المعنية للعمل على تحقيق تحول مستدام في القطاع من خلال التعاون الوطني، لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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