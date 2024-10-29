سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا - أخبار كلمتك

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل  تعاملات الثلاثاء  29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13%  عند مستوى 30812 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14%  عند مستوى 38181 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12%  عند مستوى 13512 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02%  عند مستوى 7997 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78%  عند مستوى 11212 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3%  عند مستوى 3188 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق