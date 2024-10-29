آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-10-2024، وعيار 21 مفاجأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4245 جنيهًا للشراء.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب - كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3730 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3715 جنيهًا للشراء.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب - كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3197 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3184 جنيهات للشراء.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

الذهب - كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2486 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2476 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2131 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2122 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 - 29 - 2024 وفقا لأخر تحديث سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1598 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1592 جنيها للشراء.

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