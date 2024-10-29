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آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-10-2024، وعيار 21 مفاجأة - أخبار كلمتك

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آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-10-2024، وعيار 21 مفاجأة - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-10-2024، وعيار 21 مفاجأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً -  سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقا لآخر تحديث.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا للبيع.  

وسجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4245 جنيهًا للشراء.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3730 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3715 جنيهًا للشراء.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3197 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3184 جنيهات للشراء.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2486 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2476 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2131 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2122 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 - 29 - 2024 وفقا لأخر تحديث

سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1598 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1592 جنيها للشراء.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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