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نديم إلياس رئيسا للمجلس التصديري للطباعة والتغليف - أخبار كلمتك

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نديم إلياس رئيسا للمجلس التصديري للطباعة والتغليف - أخبار كلمتك

نديم إلياس رئيسا للمجلس التصديري للطباعة والتغليف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف نتائج الانتخابات التي جرت اليوم لتشكيل هيئة المكتب تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.

 

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المهندس نديم إلياس رئيسًا للمجلس التصديري للطباعة والتغليف لمدة 3 سنوات

وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس نديم إلياس رئيسًا للمجلس لمدة 3 سنوات، وأدهم الشاذلي أمينا للصندوق وشريف العلم وأحمد محمد رشاد وكيلا المجلس.

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وتضمن تشكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الجديد كلا من: نديم إلياس – أحمد جابر - سمير البيلي - هاني قسيس - حسن عاكف –  رياض الكيلاني –  أحمد رشاد – إسعاد يونس –  شريف المعلم –   أدهم الشاذلي – يوسف حسين شاهين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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