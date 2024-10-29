نديم إلياس رئيسا للمجلس التصديري للطباعة والتغليف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف نتائج الانتخابات التي جرت اليوم لتشكيل هيئة المكتب تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.

المهندس نديم إلياس رئيسًا للمجلس التصديري للطباعة والتغليف لمدة 3 سنوات

وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس نديم إلياس رئيسًا للمجلس لمدة 3 سنوات، وأدهم الشاذلي أمينا للصندوق وشريف العلم وأحمد محمد رشاد وكيلا المجلس.

وتضمن تشكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الجديد كلا من: نديم إلياس – أحمد جابر - سمير البيلي - هاني قسيس - حسن عاكف – رياض الكيلاني – أحمد رشاد – إسعاد يونس – شريف المعلم – أدهم الشاذلي – يوسف حسين شاهين.

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