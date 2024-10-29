التصديرى للصناعات الغذائية يناقش أهمية العلامات التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً - ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع أحد الخبراء المتخصصين فى الملكية الفكرية، ورشة عمل عبر تطبيق زووم، غدا الأربعاء، عن أهمية العلامات التجارية فى زيادة الصادرات.

محمود بزان رئيسا للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية

وفي سياق آخر، عقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إجراءات انتخاب هيئة المكتب لمدة 3 سنوات، حيث أجريت الانتخابات بحضور اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات هيئة المجالس التصديرية والمكونة من: حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وحيد منصور بالشئون القانونية فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحمد إدريس رئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

الصناعات الغذائية، كلمتك

وأسفرت الانتخابات عن اختيار:

• محمود بزان - رئيسًا للمجلس.

• الدكتور أشرف السيد – وكيل المجلس

• محمد عمر الدماطى – وكيل المجلس.

هانى عافية - أمين الصندوق.

مجال الصناعات الغذائية

وجرت الانتخابات بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية حيث شمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات الغذائية وهم:

المهندس هانى نبيه برزى، ومحمود عبد اللطيف بزان، ومحمد عمر الدماطى، والدكتور أشرف السيد رشاد، والمهندس أشرف إبراهيم الجزايرلى، ودينا محمود حسنى، وكريم عمرو بركة، وعلاء مصطفى الوكيل، وهانى محمد سميح عافية ؛ وريهام فودة وإبراهيم ستين، وعمرو المنياوي ومصطفى مهني، وكريم أبو غالي.

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