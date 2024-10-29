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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 - 29 - 2024 وفقا لأخر تحديث - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 - 29 - 2024 وفقا لأخر تحديث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 - 29 - 2024 وفقا لأخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:50 صباحاً - ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3197 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29840 جنيهًا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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