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18.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

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18.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

18.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:40 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية  خلال جلسة الإثنين نحو 18.4 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 1.014 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية.

 

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 986 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 26.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 73.93 % خلال الجلسة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 28 أكتوبر 2024، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13506 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11124 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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