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طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تباين أسعار الزيت الخام بالأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

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طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تباين أسعار الزيت الخام بالأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تباين أسعار الزيت الخام بالأسواق اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:00 صباحاً - أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ انخفض سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع  اليوم انخفاضات ملحوظة نحو 1000 جنيه في الطن.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

استقرار أسعار عباد الشمس والذرة والأولين بالأسواق

فيما استقر سعر عباد الشمس والذرة، فضلًا عن استقرار أسعار زيت الأولين المكرر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالأتي: 

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 55 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

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آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24- 10- 2024 في الأسواق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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