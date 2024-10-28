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انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

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انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:48 مساءً - أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، مقابل استقرار سعر طن الدقيق المستورد في الأسواق.

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  • بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن.
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ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في بني سويف

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أسعار القمح المستورد في الأسواق، وارتفاع طن الدقيق 800 جنيه

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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