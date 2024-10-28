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سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك - أخبار كلمتك

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سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك - أخبار كلمتك

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:11 مساءً - سعر الدولار ، ترصد “كلمتك” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

شهد سعر صرف الدولار الامريكى استقرارًا أمام الجنيه المصرى، بختام تعاملات اليوم الأثنين  الموافق 28 أكتوبر 2024، في  البنك المركزي المصري، وترصد  “كلمتك” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.64 جنيهًا للشراء و48.74 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

 

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سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر، كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى، كلمتك 

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

اقرا التالى: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظى 

 

 

 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجارى - كلمتك 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم 

 

 

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر، كلمتك 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية  حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

 

بنك الاسكندرية - كلمتك 
بنك الاسكندرية - كلمتك 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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