التصديري للصناعات الغذائية يعقد دورة تدريبية لـ 12 شركة مصدرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:55 مساءً - نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية،دورة تدريبية تحت عنوان " إداره لوجستيات التصدير وشروط التجارة الدولية" يومي 26-27 اكتوبر 2024 بمقر المجلس بحضور 12 متدربا من مختلفة الشركات المصدرة للصناعات الغذائية.

حيث تم مناقشة موضوعات مختلفة خلال الدوره التدريبية ومن ضمنها:

- التعريف بكيفية إدارة لوجيستيات التصدير

- ادارة العلاقات بين الأطراف المتعاقدة في التصدير

- وسائل ووسائط النقل

- انواع البضائع وانواع الشحنات

- الدورة المستندية للتصدير

- شروط التجارة الدولية 2020

- إجراءات الشحن الصادر

- إجراءات التخليص على الشحنات الصادر.



زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية

يهدف دائمًا المجلس لتقديم دورات تدريبية لجميع أقسام العاملين بالشركة لنقل الخبرات المختلفة لشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه من زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية.

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