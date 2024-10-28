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التصديري للصناعات الغذائية يعقد دورة تدريبية لـ 12 شركة مصدرة - أخبار كلمتك

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التصديري للصناعات الغذائية يعقد دورة تدريبية لـ 12 شركة مصدرة - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الغذائية يعقد دورة تدريبية لـ 12 شركة مصدرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:55 مساءً -  نظم  المجلس التصديري للصناعات الغذائية،دورة تدريبية   تحت عنوان " إداره لوجستيات التصدير وشروط التجارة الدولية" يومي 26-27 اكتوبر 2024  بمقر المجلس بحضور 12 متدربا من مختلفة الشركات المصدرة للصناعات الغذائية.

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حيث تم مناقشة موضوعات مختلفة  خلال الدوره التدريبية ومن ضمنها:

- التعريف بكيفية إدارة لوجيستيات التصدير

- ادارة العلاقات بين الأطراف المتعاقدة في التصدير

- وسائل ووسائط النقل

- انواع البضائع وانواع الشحنات

- الدورة المستندية للتصدير

- شروط التجارة الدولية 2020

- إجراءات الشحن الصادر

- إجراءات التخليص على الشحنات الصادر.

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زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية
يهدف دائمًا المجلس لتقديم دورات تدريبية لجميع أقسام العاملين بالشركة لنقل الخبرات المختلفة لشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه من زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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