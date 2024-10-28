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طن اليوريا العادي يتراجع 622 جنيهًا، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

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طن اليوريا العادي يتراجع 622 جنيهًا، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

طن اليوريا العادي يتراجع 622 جنيهًا، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:22 مساءً - تباين أسعار الأسمدة اليوم الاثنين، سجلت أسعار الأسمدة تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19914.2 جنيه للطن، بارتفاع 378.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9717.4 جنيه للطن، بانخفاض 605 جنيهات في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 14712.9 جنيه للطن، بانخفاض 45.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 5 آلاف جنيه و23 ألف جنيهًا.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20871.4 جنيه للطن، بارتفاع 443 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10481.1جنيه للطن، بانخفاض 622 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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