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سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:06 مساءً - سعر جرام الذهب، سجل سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية ارتفاعًا بنسبة تصل لـ 1%، بفعل استمرار الطلب على الأصول الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل توقعات التيسير النقدي العالمي، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. 

كما أن ارتفاع  أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يرجع إلى استمرار الطلب على الذهب، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية، ومخاوف الانتخابات الأمريكية، في ظل التوقعات بأن تسرع البنوك المركزية وتيرة خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم بشكل أكثر حدة.

 

حركة التعاملات على الذهب محليا الأسبوع الجاري 

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الأثنين 28 أكتوبر 2024، وتنشر “ كلمتك ” آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الصاغة والتى جاءت كالتالى:

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيهًا للبيع.  

وسجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4257 جنيهًا للشراء.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3725 جنيهًا للشراء.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3200 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3192 جنيهات للشراء.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2483 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2134 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2128 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للشراء.

 

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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