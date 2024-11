الاتحاد المصري للتأمين يستضيف الكاتب البريطاني وين كلارك في ملتقى شرم الشيخ السادس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - يستضيف الاتحاد المصري للتأمين هذا العام خلال ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين وين كلارك وهو متحدث رئيسي دولي تم تكريمه لمدة 4 سنوات من قبل HR Magazine كواحد من أفضل 25 "مفكرًا مؤثرًا" في العالم.

كما أنه مؤسس منصة The Class Management، والتي قامت بتدريب أكثر من مائة ألف مدير في 30 دولة مختلفة، ومن عام 2007 حتى عام 2012 كان الشريك الإداري للذراع الاستشاري لشركة Best Companies، والتي تنتج قوائم أفضل 100 شركة في صحيفة Sunday Times.

وين كلاركـ/كلمتك

كلارك هو مؤلف كتاب How to be a word class manager ويشارك فيه دروس وقصص من أكثر من عقدين من الزمن في تحسين أداء الشركة من خلال المشاركة الفعالة للأشخاص والمهارات والرؤى لإمكاناتهم القيادية (مارس 2023)، ويستفيد الكتاب من بيانات حصرية لأكثر من 15,000 مدير من جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2011 عُين كلارك سفيرًا للجنة الدولية المشتركة التابعة للأمم المتحدة، وهو شرف تشارك فيه مع شخصيات بارزة مثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ويُعد كلارك أيضًا من بين أكثر 25 مفكرًا مؤثرًا وفقًا لمجلة HR Magazine لمدة خمس سنوات، وقد كانت بداية مسيرته المهنية في شركة Arthur Andersen قبل أن ينتقل إلى قيادة قسم مشاركة الموظفين في شركة BDO وهي خامس أكبر شبكة محاسبة والتي حققت المرتبة العشرين الأولى في قوائم Sunday Times لأفضل الشركات.

كما أن كلارك خريج علم الاقتصاد وأمضى أكثر من 20 عامًا في المساعدة على تحسين أداء المؤسسات من خلال تحسين مشاركة الأفراد وتقديم برامج استراتيجية تركز على النمو في القطاعين الخاص والعام، كما يعمل كلارك محاضرًا زائرًا في برنامج ماجستير إدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال الدولية في كلية Cass لإدارة الأعمال في لندن ودبي.

ويأتي هذا ترسيخًا للعادة التي سنها ملتقى شرم الشيخ الدولي كل عام من استضافة إحدى الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والثقافة.

