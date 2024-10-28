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عضو مجلس إدارة الغرف التجارية: سوق اليوم الواحد تجربة مصرية ذات طابع أوروبي - أخبار كلمتك

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عضو مجلس إدارة الغرف التجارية: سوق اليوم الواحد تجربة مصرية ذات طابع أوروبي - أخبار كلمتك

عضو مجلس إدارة الغرف التجارية: سوق اليوم الواحد تجربة مصرية ذات طابع أوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتجربة" سوق اليوم الواحد" التي تم إطلاقها في الإسكندرية السبت الماضى لأول مرة في مصر وأفريقيا. 

دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مفهوم الاستدامة

وقال المكاوي إنها فكرة فريدة من نوعها وتجربة تسويقية مبتكرة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مفهوم الاستدامة، كما أنها نموذج جيد للتواصل والتعاون المثمر بين مصر وإيطاليا تهدف إلى إعادة إحياء الروابط بين المزارعين المحليين والمستهلكين. 
وأوضح المكاوى أن ما يميز هذا السوق هو الطابع الأوروبي الجميل الذي يضفيه على تجربة التسوق، حيث تشبه منافذ البيع فيه أسواق الخضر والفاكهة الأوروبية، مما يضفي لمسة من الأناقة والتنظيم على هذا النموذج المصري الفريد.


وأشار إلى أن تلك التجربة تأتي بدعم مباشر من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وبتعاون مع الجهات المختصة بالشؤون الزراعية في إيطاليا، والتي نقلت خبرات التجربة لمصر لتظهر سوقًا مصريًا بطابع أوروبي. حيث يتم توفير كافة المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة وغيرها بتكلفة منخفضة بعد اجتياز الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك ليكون البيع بين الطرفين بشكل مباشر.


وقال المكاوى ان السوق الذي افتتحه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية، ودعم الجانب الإيطالي بحضور فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي وميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، جاء بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارات الزراعة، والصناعة، والتعاون الدولي، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين. 

 

واستطرد قائلًا: بانه نموذج جيد للتعاون بين مصر وإيطاليا يهدف إلى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض إلى المستهلك بدون وسيط، مما يساهم في توفير منتجات بجودة عالية وأسعار منخفضة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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