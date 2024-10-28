بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

تطوير جديد بأنظمة الكبح لتجنب الاصطدام على الطرق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تطوير جديد بأنظمة الكبح لتجنب الاصطدام على الطرق - أخبار كلمتك

تطوير جديد بأنظمة الكبح لتجنب الاصطدام على الطرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:29 مساءً -  شهدت أنظمة الكبح التلقائي، تطويرات جديدة ظهرت في موديلات 2024-2025، لتجنب الاصطدام فيها أظهرت ذلك خلال العديد من الدراسات التي أجرتها جمعية السيارات الأمريكية (AAA) على  أنظمة الكبح الطارئة الأمامية للسيارات، وأنه عند سرعات أقل من 56 كلم في الساعة.

ووفقا لما نشرته جمعية السيارات الأمريكية،  عن نتائج دراسة حول أنظمة الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أعوام  الماضية، أصبحت السيارة الجديدة أكثر عرضة بمرتين لتجنب الاصطدام الأمامي في موقف يمكن تجنبه. في الواقع، إنه تحسن كبير لدرجة أن AAA أفادت بمعدل نجاح كامل بنسبة 100 بالمائة في جميع المجالات لتجنب الاصطدام بسرعات أقل من 56 كلم في الساعة.

 

اختبار الكبح التلقائي مع سيارات نيسان وجيب وسوبارو

 واستندت الجمعية في نتائجها على تقييمات من 5 مركبات – ثلاث قديمة وثلاث جديدة، تضمنت العينة إصدارات 2024 من نيسان روج وجيب جراند شيروكي وسوبارو أوت باك، في مواجهة سابقاتها من عام 2018 - 2017 لسيارة جيب تم فحص المركبات بدقة للتأكد من أن جميع الأنظمة تعمل بكامل طاقتها وبشكل صحيح. تم تجهيز مركبات الاختبار القديمة بإطارات جديدة ومكابح ومحاذاة للعجلات الأربع، ثم تم قيادتها لمسافة 500 ميل للتأكد من كسر الأجزاء الجديدة. تم إجراء أي تحديثات للبرامج، حيثما أمكن.

866.webp

 وتوقفت السيارات الثلاث دون تصادم، ويُظهِر التعمق أكثر أن نظام الكبح التلقائي التلقائي تم تنشيطه في وقت أبكر بكثير لكل مركبة. وتشير AAA إلى أنه عند السرعات التي تزيد عن 56 كلم في الساعة، لا تكون الأنظمة فعالة بنفس القدر. 

وفي اختبار منفصل، تجنبت ثلاث من أصل أربع سيارات تصادمًا بسرعة 72 كلم في الساعة. ولم يتمكن أي منها من تجنب الاصطدام الأمامي بسرعة 88 كلم في الساعة

863.webp

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق