التمثيل التجاري: الصناعات الكيماوية والأسمدة من القطاعات الجاذبة للاستثمار  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - استعرض الوزير مفوض تجارى الدكتور خالد ميلاد رزيق، مجالات التعاون التي يتدخل فيها التمثيل التجاري المصري لتنمية وزيادة الصادرات المصرية مشيرًا إلى أهمية قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركته فى المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.

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أشار ميلاد إلي الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية المصرية في الدول الإفريقية للترويج لصادرات هذا القطاع الهام ودعم جهود المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وتجمعات رجال الأعمال المهتمة بهذا القطاع لافتًا إلى دوره فى توفير البيانات والمعلومات لأسواق الدول الإفريقية وسبل نفاذ الصادرات المصرية الي أسواق تلك الدول بالإضافة إلى مناخ الأعمال والاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية في تلك الدول.

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