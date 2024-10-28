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التمثيل التجاري: الصناعات الكيماوية والأسمدة من القطاعات الجاذبة للاستثمار  - أخبار كلمتك

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التمثيل التجاري: الصناعات الكيماوية والأسمدة من القطاعات الجاذبة للاستثمار  - أخبار كلمتك

التمثيل التجاري: الصناعات الكيماوية والأسمدة من القطاعات الجاذبة للاستثمار  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:57 مساءً -  استعرض الوزير مفوض تجارى الدكتور خالد ميلاد رزيق، مجالات التعاون التي يتدخل فيها التمثيل التجاري المصري لتنمية وزيادة الصادرات المصرية مشيرًا إلى أهمية قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار.

 جاء ذلك خلال  مشاركته فى المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات  بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.


أشار ميلاد إلي الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية المصرية في الدول الإفريقية للترويج لصادرات هذا القطاع الهام ودعم جهود المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وتجمعات رجال الأعمال المهتمة بهذا القطاع  لافتًا إلى دوره فى توفير البيانات والمعلومات لأسواق الدول الإفريقية وسبل نفاذ الصادرات المصرية الي أسواق تلك الدول بالإضافة إلى مناخ الأعمال والاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية في تلك الدول.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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