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الصناعات الهندسية والمجلس التصديري يطلقان برنامجًا لتأهيل الشركات للتصدير - أخبار كلمتك

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الصناعات الهندسية والمجلس التصديري يطلقان برنامجًا لتأهيل الشركات للتصدير - أخبار كلمتك

الصناعات الهندسية والمجلس التصديري يطلقان برنامجًا لتأهيل الشركات للتصدير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:41 مساءً -  أطلقت غرفة  الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بالتعاون مع  المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومشروع تطوير التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، برنامجًا جديدًا لخلق جيل جديد من المصدرين من الشركات أعضاء الغرفة الهندسية.

وقال بيان مشترك للغرفة والمجلس، إن البرنامج يستهدف خلق قاعدة جديدة من الشركات التي يمكنها تصدير إنتاجها إلى خارج مصر، عبر برامج تدريبية قوية من خلال خبراء أجانب لتأهيل الشركات المصرية وتدريبها على كل ما يحتاجه المصدر.

وأشار إلي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ستوفر برامج تدريبية عالمية لعدد كبير من الشركات الهندسية أعضاء غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، وسيقوم المجلس التصديري بدعم هذه الشركات بكافة الوسائل لدخول الأسواق الدولية.

وكشف البيان، عن تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والمجلس والوكالة من أجل متابعة عمليات التدريب بكافة مراحلها والتأكد من تحقيق أقصى استفادة من التدريب.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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