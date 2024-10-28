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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:48 صباحاً -  ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، ثاني جلسات الأسبوع.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 30980 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 38371 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13580 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 7982 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 11196 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% عند مستوى 3237 نقطة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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