ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:48 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، ثاني جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 30980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 38371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13580 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 7982 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 11196 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% عند مستوى 3237 نقطة.

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