أنواع ماكينات ترقيم البنكنوت في البنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:12 صباحاً - وتمتلك دار طباعة النقد المصرية في البنك المركزي أجيال متنوعة من ماكينات الترقيم للنقد.

ونستعرض خلال السطور التالية أنواع ماكينات ترقيم البنكنوت في البنك المركزي على النحو التالي:

تفاصيل ماكينات ترقيم الأوراق النقدية

ماكينات السوبر ترقيم: وتتكون من وحدتين طباعيتين وفيها يتم الاعتماد على العنصر البشري في كل من الضبط والفحص والقياس خلال عملية الإنتاج بالإضافة إلى الجيل الآخر والذى يتكون من ثلاثة وحدات طباعيه، وفي خطوط انتاجه ايضا يتم الاعتماد على العنصر البشري في كل من الضبط والفحص والقياس خلال عملية الإنتاج.

ماكينات سوبر ترقيم III: ويتم الطباعة في هذه الماكينة من 3 وحدات طباعية، وتكون تقنية الإنتاج في تلك الماكينة أوتوماتيكية بالكامل خلال عمليات الضبط والإعداد، وترتبط الماكينة بنظام متكامل للتحكم الآلي في عملية الترقيم والفحص والقياس لكافة العناصر التأمينية المطبوعة على خطوط الإنتاج الطباعي السابقة لتلك التقنية.

ماكينات السوبر ترقيم XT: وتتميز عن ماكينات السوبر ترقيم III باحتوائها على وحدة خاصة لتغطية وتصفيح أوراق النقد بالورنيشات، بهدف الحفاظ على وحدات النقد وزيادة عمرهـا الافتراضي.

تتميز دار طباعة النقد المصرية التابعة للبنك المركزي المصري باقتناء أحدث خطوط الإنتاج الطباعي المؤمن داخل أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يساعدها على تنفيذ مخططات الإنتاج من وحدات أوراق النقد في البنك المركزي المصري ولمختلف البنوك المركزية داخل القارة الأفريقية والشرق الأوسط بالكميات المطلوبة وبمقاييس الجودة العالمية وفي الأوقات المحددة، متضمنًا في ذلك إنتاج وطباعة كافة العناصر التأمينية المتطورة داخل وحدات العملات باختلاف درجة تعقيدها.

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