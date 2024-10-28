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خبر سار عن سعر الذهب اليوم الإثنين بعد ارتفاع الدولار - أخبار كلمتك

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خبر سار عن سعر الذهب اليوم الإثنين بعد ارتفاع الدولار - أخبار كلمتك

خبر سار عن سعر الذهب اليوم الإثنين بعد ارتفاع الدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولار للأوقية (الأونصة).

 وبلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا إلى 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة واحدا بالمئة تقريبا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أكتوبر، وكان الارتفاع أكثر وضوحا بين الجمهوريين الذين أصبحوا أكثر ثقة في فوز دونالد ترمب.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، إن الضربات الجوية الإسرائيلية قصفت بشدة دفاعات إيران وإنتاجها الصاروخي، في حين قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن طهران تدرس الرد على الهجمات.

يرتفع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويعتبر تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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