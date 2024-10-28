خبر سار عن سعر الذهب اليوم الإثنين بعد ارتفاع الدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولار للأوقية (الأونصة).

وبلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا إلى 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة واحدا بالمئة تقريبا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أكتوبر، وكان الارتفاع أكثر وضوحا بين الجمهوريين الذين أصبحوا أكثر ثقة في فوز دونالد ترمب.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، إن الضربات الجوية الإسرائيلية قصفت بشدة دفاعات إيران وإنتاجها الصاروخي، في حين قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن طهران تدرس الرد على الهجمات.

يرتفع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويعتبر تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.

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