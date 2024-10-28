تغطيات ومزايا وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:08 صباحاً - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، هى وثيقة تضمن تعويض المؤمن عليهم عن الخسائر المادية التي تحدث للمشروعات الإنشائية للمباني والمشروعات المدنية، وذلك منذ بدء تخزين المواد والمهمات في موقع العمل حتى تسليم المشروع بصورة نهائية، ويمكن تغطية فترة الصيانة لمدة محددة، كذلك تغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية التي قد تحدث للغير في أثناء تنفيذ أعمال المشروع.



ما هو تأمين أخطار المقاولين (CAR):

هو تأمين على الممتلكات يتم بموجبه حماية أي مبنى أو مشروع مدينة قيد الإنشاء ضد الحوادث التي تؤدي إلى التعرض لخسارة مادية أو تدمير الأعمال الجارية والمواد والعناصر الأخرى المماثلة التي يتم إحضارها إلى الموقع.

أهم مميزات تأمين جميع أخطار المقاولين

توفر تغطية للأشخاص الذين لديهم مصلحة مادية فورية في المشروع، وأهم مثال على ذلك المسؤول الرئيسي (صاحب العمل) والمقاول وجميع المقاولين من الآخرين عادةً، وغالبًا ما يشمل موردي المواد والمعدات.

تتضمن وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين تعويض المؤمن عليه عن الخسائر المادية التي تحدث للمشروعات الإنشائية للمباني والمشروعات المدنية، وذلك منذ بدء تخزين المواد والمهمات في موقع العمل حتى تسليم المشروع بصورة نهائية، ويمكن تغطية فترة الصيانة لمدة محددة، كذلك تغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية التي قد تحدث للغير في أثناء تنفيذ أعمال المشروع.

من يحتاج لوثيقة التأمين ضد أخطار المقاولين ؟

التأمين ضد جميع أخطار المقاولين او تأمين البناء، هو وثيقة تأمين تمنح أصحاب المقاولات تغطية ضد الخسائر المادية التي تحدث فجأة وكذلك الأضرار التي تحدث للممتلكات المؤمن عليها خلال فترة البناء، وتغطي هذه الوثيقة أعمال العقد التي يقوم بها المقاول وشركاه وأصحاب المواد القائمة للبناء.

و هناك العديد من المخاطر المرتبطة بمشروع البناء، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسارة مادية كبيرة وحتى إصابة أحد العاملين على البناء.

تعتبر تلك الوثيقة بمثابة نجاة للمقاولين القائمين على أعمال البناء، لذلك من الأفضل اختيار وثيقة تأمين مناسبة تغطي احتياجاتك بشكل كافي وتعمل لحمايته ضد هذه المخاطر.

في حال حدوث أي حوادث أو إصابات عرضية غير محتملة؛ فإن تأمين أخطار المقاولين يعتبر بمثابة شريان الحياة الذي سيساعد عملك على البقاء في نفس مجراه دون التعرض لخسارة فادحة..



من يحتاجون إلى وثيقة تأمين أخطار المقاولين؟

يشارك المقاول وصاحب العمل في الحصول على بوليصة التأمين ضد جميع أخطار المقاولين، كما قد تشترك جهات أخرى في هذا العقد - بما في ذلك شركة التمويل القائمة على المشروع - حيث سيحتفظ كل طرف مشمول في الوثيقة بالحق في رفع دعوى ضد شركة التأمين في حال عدم التعويض.

مع هذا النوع من وثائق التأمين؛ يتم تغطية جميع الأطراف في العقد دون أي اعتبار لنوع الضرر أو الفرد الذي تسبب في الضرر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة التأمين ليس لها الحق في استرداد الأموال من طرف آخر في العقد وسيُطلب منها ببساطة دفع الأموال إلى الأطراف ذات الصلة في العقد.

إذا تسبب المقاول في تلف مبنى، فيمكن لصاحب العمل استرداد الأموال من شركة التأمين، وفي مثل هذه الحالات، لن تتمكن شركة التأمين من استرداد أي أموال من المقاول.

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