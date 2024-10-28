10.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:08 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 10.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 986 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 61.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,047 مليون ورقة منفذة على 116 ألفعملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 36.19 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 63.81 % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد 27 أكتوبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 25 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 38130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13580 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 7923 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 11141 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3206 نقطة.

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