مواد البناء تكشف مصير أسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:42 صباحاً - قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت منذ 7 أكتوبر بقيمة وصلت لـ 2500 جنيه.

انخفاض أسعار الحديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": انخفاض أسعار الحديد مرتبط بتراجع الأسعار العالمية للخامات، وتوفير البنوك الدولار لكل المصانع لاستيراد الخامات، ورغبة من المصانع بالعمل بكامل طاقتها لتحريك السوق وتشجيع للمطورين العقاريين للبدء في مشاريعهم.

غرفة مواد البناء تناقش أهمية الأسمنت الأخضر ومنخفض الكربون غرفة مواد البناء: توافر الأسمنت بالأسواق وتراجع سعر الطن 500 جنيه

حركة البناء في مصر

ولفت إلى أن حركة البناء لا تزال كما هي ولم تتحرك لأن مجالس المدن في المحافظات والأحياء لم تصلهم أي إخطارات رسمية بشأن إصدار تراخيص البناء وتيسير عملية التصالح في مخالفات البناء.



هل تؤثر زيادة السولار على أسعار الحديد والأسمنت؟

وأشار إلى أن مصانع الحديد والأسمنت المتكاملة تعمل بالغاز الطبيعي ولم تتأثر بزيادة السولار والبنزين لذلك لن نشهد زيادة في الأسعار الفترة المقبلة في ضوء المعطيات الحالية.



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