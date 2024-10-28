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مواد البناء تكشف مصير أسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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مواد البناء تكشف مصير أسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

مواد البناء تكشف مصير أسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:42 صباحاً - قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت منذ 7 أكتوبر بقيمة وصلت لـ 2500 جنيه.

 

انخفاض أسعار الحديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": انخفاض أسعار الحديد مرتبط بتراجع الأسعار العالمية للخامات، وتوفير البنوك الدولار لكل المصانع لاستيراد الخامات، ورغبة من المصانع بالعمل بكامل طاقتها لتحريك السوق وتشجيع للمطورين العقاريين للبدء في مشاريعهم.

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حركة البناء في مصر 

ولفت إلى أن حركة البناء لا تزال كما هي ولم تتحرك لأن مجالس المدن في المحافظات والأحياء لم تصلهم أي إخطارات رسمية بشأن إصدار تراخيص البناء وتيسير عملية التصالح في مخالفات البناء.
 

هل تؤثر زيادة السولار على أسعار الحديد والأسمنت؟

وأشار إلى أن مصانع الحديد والأسمنت المتكاملة تعمل بالغاز الطبيعي ولم تتأثر بزيادة السولار والبنزين لذلك لن نشهد زيادة في الأسعار الفترة المقبلة في ضوء المعطيات الحالية.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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