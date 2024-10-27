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هل سعر الدولار أمام الجنيه عادل؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل سعر الدولار أمام الجنيه عادل؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

هل سعر الدولار أمام الجنيه عادل؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:33 مساءً - سعر الدولار، أجاب الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب: هل سعر الدولار أمام الجنيه حاليا عادل؟.

سعر الدولار بالبنوك 

وأكد أنيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة “الحكاية”: أن سعر الدولار بالبنوك حاليا قولا واحدا عادل ومرن مرونة كافية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

السعر التوازني المناسب للدولار

وأضاف: أرى أنه منذ مارس 2024 إلى يناير 2025 السعر التوازني السليم للدولار هو 48 جنيها بهامش حركة 5% فوق أو تحت.


مرونة سعر الدولار 

وتابع: "مينفعش يبقى فيه مرونة تامة للدولار ولابد أن تكون المرونة مدارة، نحن لن نطبع أي عملة أجنبية بدون سقف مثل الدول الغربية، لأن اقتصادنا يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي الداخلي غير الاقتصاد التركي الذي يصدر بـ 250 مليار دولار سنويا فإيراداته بالدولار بينما نحن نصدر بحوالي 35 مليار دولار، رغم أن لديه تضخما مرتفعا وانخفاضا دائما في سعر الليرة أمام الدولار، ولكن اقتصاده قوي بفعل التصدير الكبير بالدولار".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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