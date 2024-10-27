الدولار وصل لكام بختام تعاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

الدولار وصل لكام بختام تعاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدولار وصل لكام بختام تعاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد - أخبار كلمتك

الدولار وصل لكام بختام تعاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه، بختام حركة تعاملات اليوم الأحد، 27 أكتوبر 2024، في البنك المركزى والبنوك المصرية. 

وترصد “كلمتك” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

 

الدولار - كلمتك 
الدولار - كلمتك 

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.74 جنيهًا للشراء و48.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

الدولار - كلمتك 
الدولار - كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.70  جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق