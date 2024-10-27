ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية.



والبدايه من المملكة العربية السعودية



حيث استهلت الجلسة علي ارتفاع للمؤشر الرئيسي للبورصة حيث ارتفع بنسبة 1.46%وهي تقدر ب 147 نقطة ليصل الي 12060 نقطة وسط قيم تداول تجاوز الـ 6 مليار ريال.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.97% وهي تقدر ب 62 نقطة ليصل الي 6414 نقطة

وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات.

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