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ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية. 


والبدايه من المملكة العربية السعودية


حيث استهلت الجلسة علي ارتفاع للمؤشر الرئيسي للبورصة حيث ارتفع بنسبة 1.46%وهي تقدر ب 147 نقطة ليصل الي 12060 نقطة وسط قيم تداول تجاوز الـ 6 مليار ريال.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.97% وهي تقدر ب 62 نقطة ليصل الي 6414 نقطة
وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات.

كيف أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع؟

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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