مؤشر (Dollar Index) يحقق مكاسب جديدة خلال التداولات العالمية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:43 مساءً - مؤشر الدولار، واصل مؤشر الدولار عمليات جنى الأرباح والصعود من جديد خلال حركة التداولات العالمية، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 بعد الهبوط الأخير في المؤشر خلال تعاملات سبتمبر نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي، ليلامس مؤشر الدولار مستوى 104.326 نقطة للبيع بحركة التداولات العالمية.

مؤشر الدولار - كلمتك

حركة مؤشر الدولار عالميا

حقق سعر مؤشر الدولار اغلاقا ايجابيا جديد فوق مستوى 104 نقطة، كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحفيز السعر لاستئناف الصعود ليضغط قريبا عند مستوى 105 نقطة.

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

الدولار - كلمتك

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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