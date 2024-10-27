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مؤشر (Dollar Index) يحقق مكاسب جديدة خلال التداولات العالمية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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مؤشر (Dollar Index) يحقق مكاسب جديدة خلال التداولات العالمية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

مؤشر (Dollar Index) يحقق مكاسب جديدة خلال التداولات العالمية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:43 مساءً - مؤشر الدولار، واصل مؤشر الدولار عمليات جنى الأرباح والصعود من جديد خلال حركة التداولات العالمية، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 بعد الهبوط الأخير في المؤشر خلال تعاملات سبتمبر نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي، ليلامس مؤشر الدولار  مستوى 104.326 نقطة للبيع بحركة التداولات العالمية.

 

 

مؤشر الدولار - كلمتك 
مؤشر الدولار - كلمتك 

 

حركة مؤشر الدولار عالميا 

حقق سعر مؤشر الدولار اغلاقا ايجابيا جديد فوق مستوى 104 نقطة، كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحفيز السعر لاستئناف الصعود ليضغط قريبا عند مستوى 105 نقطة. 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

 

الدولار - كلمتك 
الدولار - كلمتك 

 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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