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خبير اقتصادي يوضح مستقبل العلاقات بين مصر وصندوق النقد - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يوضح مستقبل العلاقات بين مصر وصندوق النقد - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يوضح مستقبل العلاقات بين مصر وصندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:11 مساءً - قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر مستمرة في المسار الإصلاحي بدون أي رجعة، مشيرًا إلى أن تعاون مصر مع  صندوق النقد الدولي استراتيجي ومرن للغاية.

برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي

وأضاف: أن مصر نفذت برنامج ناجح جدًا مع صندوق النقدي الدولي في الفترة ما بين 2015 و2019، وكانت هناك مرونة في التعامل مع الصندوق خلال أزمة كورونا، وبسبب التغيرات الموجودة في الإقليم.

تخفيض صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة على القروض

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أصدر قرارًا بخفض كبير في رسوم القروض والفائدة، وهذا الأمر في صالح مصر، مشيرًا إلى أن مطالبة الرئيس بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي يؤكد على أنه يشعر بحجم بمعاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وعودة التضخم للصعود.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه وليد بريك: أن مدير صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استيفاء مصر شروط المراجعة المقبلة، وربما يمتد الحديث إلى المراجعة ما بعد المقبلة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيقوم بالتأكد من وجود جدول لمصر لسداد القروض، ووجود مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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