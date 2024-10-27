خبير اقتصادي يوضح مستقبل العلاقات بين مصر وصندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:11 مساءً - قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر مستمرة في المسار الإصلاحي بدون أي رجعة، مشيرًا إلى أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي استراتيجي ومرن للغاية.

برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي

وأضاف: أن مصر نفذت برنامج ناجح جدًا مع صندوق النقدي الدولي في الفترة ما بين 2015 و2019، وكانت هناك مرونة في التعامل مع الصندوق خلال أزمة كورونا، وبسبب التغيرات الموجودة في الإقليم.

تخفيض صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة على القروض

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أصدر قرارًا بخفض كبير في رسوم القروض والفائدة، وهذا الأمر في صالح مصر، مشيرًا إلى أن مطالبة الرئيس بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي يؤكد على أنه يشعر بحجم بمعاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وعودة التضخم للصعود.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه وليد بريك: أن مدير صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استيفاء مصر شروط المراجعة المقبلة، وربما يمتد الحديث إلى المراجعة ما بعد المقبلة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيقوم بالتأكد من وجود جدول لمصر لسداد القروض، ووجود مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

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