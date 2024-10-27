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أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى الجزائر خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

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أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى الجزائر خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى الجزائر خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:54 مساءً - يقوم الرئيس  الجزائري عبد المجيد تبون، بزيارة الى مصر حاليا ورصد الجهاز المركزى للتعبئة  العامة والاحصاء العلاقات المصـرية الجزائرية.

 ورصد التقرير مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الجزائر  خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الجزائر  خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024

  1. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 84 مليون دولار.
  2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة  75 مليون دولار.
  3. حديد ومصنوعاته  بقيمة 67 مليون دولار.
  4. آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة  34 مليون دولار.
  5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

السيسي ونظيره الجزائري 

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. 

 

وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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