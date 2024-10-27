شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:54 مساءً - اسعار الدواجن والبيض، زف سامح السيد عضو غرفة شعبة الدواجن، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن والبيض، بعد أزمة الارتفاعات الأخيرة.

أزمة تسعير الدواجن والبيض

وأوضح: لا توجد لدينا أزمة في الدواجن أو البيض من الناحية الإنتاجية، ولكن الأزمة مرتبطة بالتسعير فقط، مشيرًا إلي تحرك وزارة الزراعة لاستيراد البيض لإحداث توازن في الأسعار.

انخفاض أسعار البيض

وأضاف عضو غرفة شعبة الدواجن، أن استيراد مصر 30 مليون بيضة من الخارج من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار خلال الفترة الحالية.

رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة عن التكلفة الحقيقية لكرتونة البيض انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 27- 10- 2024

سعر كيلو الدواجن بالسوق اليوم

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” تقديم وليد بريك، إلى أن سعر الدواجن انخفض جدًا خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الكيلو لـ68 جنيها، في حين كان السعر يقدر بـ80 جنيها في وزارة الزراعة قبل أسبوعين من الآن.

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