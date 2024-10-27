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الإحصاء: 622 مليون دولار ارتفاعا بالتبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال 8 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 622 مليون دولار ارتفاعا بالتبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال 8 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 622 مليون دولار ارتفاعا بالتبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال 8 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  بيانا صحفيا حــول العلاقات المصـرية الجزائرية، حيث ارتفــاع حجم الصادرات المصرية إلى الجزائر لتسجل 605 ملايين دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 556 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  . 

حجم الواردات المصرية من الجزائر

وبلغت حجم الواردات المصرية من الجزائر 17 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والجزائر لتسجل 622 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 563 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الجزائر  خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024

  1. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 84 مليون دولار.
  2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة  75 مليون دولار.
  3. حديد ومصنوعاته  بقيمة 67 مليون دولار.
  4. آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة  34 مليون دولار.
  5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الجزائر  خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024

  1. منتجات كيماوية عضوية  وغير عضوية بقيمة 12 مليون دولار.
  2. حديد وصلب بقيمة 1.3 مليون دولار.
  3. زجاج ومصنوعاته بقيمة  1  مليون دولار.
  4. مطاط ومصنوعاته بقيمة 1  مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الجزائر في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الجزائر في مصر 13.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

 قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر 3.9 مليون دولار خلال العام المالي               2022 /2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجزائريين العاملين في مصر 939 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023.

وسجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجزائر  47 مليون نسمة لنفس الفترة. 

فعلى مر العقود كانت ولا تزال العلاقات المصرية الجزائرية نموذجا للتعاون وعلاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين وخلال السنوات العشر الماضية ربطتهما علاقات أعمق في ظل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز أوجه التعاون مع الجزائر الشقيقة، وتزامنا مع زياره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للأراضي المصرية لتعزيز سبل التعاون في كافه المجالات بين البلدين 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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