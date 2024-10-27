التنمية الصناعية: طرح وحدات كاملة التجهيزات بالمجمع الصناعي بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الأحد عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الصغيرة المعدنى بمحافظة الفيوم.

استراتيجية وزارة الصناعة

ويأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه من المقرر سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتبارًا من ٢٨ أكتوبر وحتى ٧ نوفمبر المقبل.

وسيتم طرح كراسـات الشـروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة ببنى سويف وكذلك مقر الهيئة بالتجــمع الخامس.

وأشارت إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع هندسية وقوى وغذائية، وتبلغ مساحة الوحدة ٦٤٨ م٢.

كما يتمتع المجمع الصناعي المعدنى بالفيوم بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه).

وأكدت أن الاولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتى اثبتت جديتها.

مجموعة من التيسيرات المتميزة



واكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

و الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة في حالة التمليك للمستثمر الصناعي ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن والاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.

واضافت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة ايضا في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه فقط

هذا وتوفر الهيئة من خلال موقعها الالكترونى www.ida.gov.eg والذي تم تدشين النسخة المطورة منه مؤخرا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها ١٦ مجمع صناعي ب ١٥ محافظة.

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