مؤشر الذهب عالميا يتلون بالأخضر، الأونصة وصلت لمستويات قياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:48 مساءً - مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب عالميا بالأخضر ليستطيع الوصول لأعلى مستوياته على الإطلاق، مستقرا عند مستوى 2743.16 دولار للأونصة اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

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مؤشر الذهب عالميا - كلمتك

سعر الأونصة بحركة التعاملات العالمية

تخطى سعر السبائك مستوى 2743 دولار للأونصة بحركة التداولات العالمية، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق المال الأمريكى التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة حيث تعتبر تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة على حيازته.

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سبائك الذهب - كلمتك

أسعار المعدن الأصفر وارتفاع المخاطر الجيوسياسية

جدير بالذكر أن سعر المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية.

كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.

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