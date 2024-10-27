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تراجع سعر الدولار بالبنك المركزى، وصل لهذا المستوى فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

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تراجع سعر الدولار بالبنك المركزى، وصل لهذا المستوى فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار بالبنك المركزى، وصل لهذا المستوى فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - سعر الدولار ، ترصد “كلمتك” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

شهد سعر صرف الدولار الامريكى تراجعا أمام الجنيه المصرى، بنحو 6 قروش بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، في البنك المركزى المصرى ، وترصد  “كلمتك” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.68 جنيهًا للشراء و48.78 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

 

deb4cf8a26.jpg

 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.69  جنيهًا للشراء و48.79  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر، كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.69  جنيهًا للشراء و48.79  جنيهًا للبيع.

 

اقرا التالى: الدولار بكام النهارده اخر تحديث فى البنوك المصرية 

 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى، كلمتك 

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.69 جنيهًا للشراء و48.79 جنيهًا للبيع.

اقرا التالى: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظى 

 

 

 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجارى - كلمتك 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالى: الدولار وصل لكام فى البنك المركزى بتعاملات اليوم 

 

 

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر، كلمتك 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية  حوالي 48.73 جنيهًا للشراء و48.83 جنيهًا للبيع.

 

بنك الاسكندرية - كلمتك 
بنك الاسكندرية - كلمتك 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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