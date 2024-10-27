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3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق - أخبار كلمتك

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3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق - أخبار كلمتك

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، ارتفاعًا يقدر بـ 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن. 

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 51 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 36 و36.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  4. تراوح سعر كتكوت هجين من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 50 إلى 51 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 50.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 45 إلى 46 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 48 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

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أسعار الدواجن تخالف توقعات ارتفاعات الوقود..الكتكوت يعاود الارتفاع.. مواطنون ضد الغلاء: أزمة تهدد المربيين ومنظومة الأمن الغذائي

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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