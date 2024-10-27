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البورصة تربح 25 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

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البورصة تربح 25 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تربح 25 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأحد  27 أكتوبر 2024، أولى  جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو  2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 25 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% عند مستوى 30839 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 38130 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13580 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 7923 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 11141 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3206 نقطة.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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