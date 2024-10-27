زيادات جديدة في أسعار سيارات كيا سورينتو الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - ارتفعت أسعار سيارات كيا سورينتو موديل 2025 في السوق المحلي، بزيادة تصل نحو 200 ألف جنيه، ومن المقرر تطبيقها اليوم الأحد داخل المعارض المصرية.

أسعار سيارات كيا سورينتو الجديدة 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات كيا سورينتو كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات كيا داخل السوق المحلي وهي كالتالي حاليًا:

- فئة توب لاين بسعر 3 مليون و399 ألف و900 جنيه بدلًا من 3 مليون و199 ألف و900 جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.

مواصفات محرك هايبرد 230 حصان في كيا سورينتو الجديدة كليًا



وزودت سيارات بمحرك بقوة 230 حصان وهو ليس محرك تقليدي ولكن عبارة عن نظام هجين يشمل محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي وبطارية. كما تأتي السيارة بعزم دوران 350 نيوتن متر. وترسل القوة للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. وتحقق السيارة استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. ويصل تسارع السيارة الي 100 كم في 8.5 ثانية.

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