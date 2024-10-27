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زيادات جديدة في أسعار سيارات كيا سورينتو الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

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زيادات جديدة في أسعار سيارات كيا سورينتو الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

زيادات جديدة في أسعار سيارات كيا سورينتو الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - ارتفعت أسعار سيارات كيا سورينتو موديل 2025  في السوق المحلي، بزيادة تصل نحو 200 ألف جنيه، ومن المقرر تطبيقها اليوم الأحد داخل المعارض المصرية.

أسعار سيارات كيا سورينتو الجديدة 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات كيا سورينتو  كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات كيا داخل السوق المحلي وهي كالتالي حاليًا:

- فئة توب لاين بسعر 3 مليون و399 ألف و900 جنيه بدلًا من 3 مليون و199 ألف و900 جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.

مواصفات محرك هايبرد 230 حصان في كيا سورينتو الجديدة كليًا
 

وزودت سيارات بمحرك بقوة 230 حصان وهو ليس محرك تقليدي ولكن عبارة عن نظام هجين يشمل محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي وبطارية. كما تأتي السيارة بعزم دوران 350 نيوتن متر. وترسل القوة للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. وتحقق السيارة استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. ويصل تسارع السيارة الي 100 كم في 8.5 ثانية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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