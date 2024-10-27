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باسل رحمي: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ومحافظة أسوان لتنفيذ مشروعات تنموية - أخبار كلمتك

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باسل رحمي: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ومحافظة أسوان لتنفيذ مشروعات تنموية - أخبار كلمتك

باسل رحمي: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ومحافظة أسوان لتنفيذ مشروعات تنموية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعد على رأس قائمة الجهات الدولية الداعمة لأنشطة الجهاز في مختلف المجالات التنموية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمساهمة في تطوير خدمات البنية الأساسية والمجتمعية خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لهذه الخدمات وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالتعاون مع المحافظات المعنية والجهات المختصة.

 

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جاء ذلك خلال افتتاح الوحدة الصحية بقرية كركر بمحافظة أسوان ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها باسل رحمي للمحافظة وذلك بعد انتهاء كافة أعمال تطوير وصيانة الوحدة الصحية والتي نفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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 وقد قام بافتتاح الوحدة اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم ومديرة برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ولفيف من مسئولي المحافظة وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وأوضح رحمي أن مشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية بوادي كركر يستفيد منه حوالي 3500 مواطن والمجتمعات المستضيفة مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تنفيذ مداخلات وأنشطة متنوعة بمحافظة أسوان بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.

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وأشار اللواء إسماعيل كمال أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة للعمل على تحسين جودة الخدمات للمواطنين بالمحافظة وذلك عن طريق تطوير البنية الأساسية الخاصة بالمراكز والوحدات الصحية بقدر عالٍ من الجودة والكفاءة والعمل على التركيز على المجتمعات المستضيفة للاجئين.

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وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن هذه الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة أسوان تعد خطوة ملموسة نحو تحسين الخدمات الصحية والقدرة على الصمود في المجتمعات المضيفة للاجئين.

 

 

 وسيوفر إعادة تأهيل المركز الصحي في كركر الرعاية الطبية الأساسية لكل من السكان المحليين والأسر السودانية، وتلبية الاحتياجات العاجلة بطريقة عملية. علاوة على ذلك، ومن خلال دعم المبادرات التي تعمل على تمكين الشابات وتحسين سبل العيش، فإننا نعمل على تعزيز أسس التنمية طويلة المدى في أسوان."

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وقد تفقد كل من المحافظ والرئيس التنفيذي للجهاز والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية الزيارة فعاليات إحدى الندوات التثقيفية في إطار مشروع تشغيل الفتيات في الفئة العمرية من (١٨-٢٩ سنة) في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية في قرية كركر وتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة بهدف تيسير حصولهم على هذه الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن مشروعي ترميم الوحدة الصحية ومشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية قد أتاحا 9859 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة وللفتيات في هذه المناطق.

 

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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