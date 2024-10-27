باسل رحمي: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ومحافظة أسوان لتنفيذ مشروعات تنموية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعد على رأس قائمة الجهات الدولية الداعمة لأنشطة الجهاز في مختلف المجالات التنموية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمساهمة في تطوير خدمات البنية الأساسية والمجتمعية خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لهذه الخدمات وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالتعاون مع المحافظات المعنية والجهات المختصة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوحدة الصحية بقرية كركر بمحافظة أسوان ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها باسل رحمي للمحافظة وذلك بعد انتهاء كافة أعمال تطوير وصيانة الوحدة الصحية والتي نفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد قام بافتتاح الوحدة اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم ومديرة برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولفيف من مسئولي المحافظة وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح رحمي أن مشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية بوادي كركر يستفيد منه حوالي 3500 مواطن والمجتمعات المستضيفة مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تنفيذ مداخلات وأنشطة متنوعة بمحافظة أسوان بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.

وأشار اللواء إسماعيل كمال أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة للعمل على تحسين جودة الخدمات للمواطنين بالمحافظة وذلك عن طريق تطوير البنية الأساسية الخاصة بالمراكز والوحدات الصحية بقدر عالٍ من الجودة والكفاءة والعمل على التركيز على المجتمعات المستضيفة للاجئين.

وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن هذه الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة أسوان تعد خطوة ملموسة نحو تحسين الخدمات الصحية والقدرة على الصمود في المجتمعات المضيفة للاجئين.

وسيوفر إعادة تأهيل المركز الصحي في كركر الرعاية الطبية الأساسية لكل من السكان المحليين والأسر السودانية، وتلبية الاحتياجات العاجلة بطريقة عملية. علاوة على ذلك، ومن خلال دعم المبادرات التي تعمل على تمكين الشابات وتحسين سبل العيش، فإننا نعمل على تعزيز أسس التنمية طويلة المدى في أسوان."

وقد تفقد كل من المحافظ والرئيس التنفيذي للجهاز والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية الزيارة فعاليات إحدى الندوات التثقيفية في إطار مشروع تشغيل الفتيات في الفئة العمرية من (١٨-٢٩ سنة) في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية في قرية كركر وتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة بهدف تيسير حصولهم على هذه الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن مشروعي ترميم الوحدة الصحية ومشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية قد أتاحا 9859 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة وللفتيات في هذه المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.