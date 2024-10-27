تعرف على تشكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - فاز المهندس سعيد أحمد، بمنصب رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات المنزلية لمدة 3 سنوات.

كما فاز كل من محمود أمين بمنصب وكيل أول المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، والمهندس وليد الكفراوي بمنصب وكيل ثاني المجلس، والمهندس محمد القطان بمنصب أمين صندوق المجلس.

جاء ذلك وفقًا للقرار الذي أصدره المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة، والذي تضمن أن يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب مكونة من رئيس المجلس ووكيلين وأمين صندوق وينتخب المجلس هيئة المكتب مع كل دورة انعقاد”.

انفصال التصديري للمفروشات المنزلية الجديد عقب انفصاله عن قطاع الغزل والمنسوجات

تضمن تشكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الجديد عقب انفصاله عن قطاع الغزل والمنسوجات كل من سعيد أحمد، محمود أمين، عمرو الطباخ، عمرو زين العابدين، محمد حمدي القطان، ليلى عوض، محمد طه، إبراهيم مارديني، وليد الكفراوي، محمد الباجوري وعلاء شحاته، ونصر السهيلي.

ختام فعاليات معرض coverex للمفروشات والسجاد اليوم الاحد

وافتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، معرض coverex للمفروشات والسجاد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور، والذى بدأ من الخميس 24 حتى الأحد 27 أكتوبر من الساعة 12 ظهرا حتى 11 مساء.

ويعد المعرض أول فعالية متخصصة فى قطاع المفروشات والمراتب والسجاد يضم مجموعة من خبراء ورواد الصناعة فى قطاعات صناعة المنسوجات المختلفة والتي تعرض أكثر من 1000 موديل من أرقى أنواع المفروشات والمراتب والسجاد للشركات الوطنية.

وشارك فى الافتتاح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الرقابة على الصادرات والواردات، واحمد الديب، رئيس الاتحاد العربي للمعارض، وأشرف العدوى، مدير شركة تراست للمعارض الشركة المنظمة للمعرض.

تطوير صناعة المعارض لمواكبة التطورات العالمية

وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الهيئة تعمل على تطوير صناعة المعارض لمواكبة التطورات العالمية، إذ تهدف تلك الصناعة علي تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للخارج ونمو معدلات التصدير، خاصة بعد عودة مصر لمنظمة الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات " اليوفي"، كمنظمة كبرى عالمية تضم أكثر من 90 دولة أعضاء بالمنظمة.

وتابع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، خلال افتتاح المعرض، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تنظيم معارض متخصصة فى صناعة المنسوجات، خاصة أن مصر تتميز بالقطن ذات الجودة العالية والمطلوبة على مستوى العالم، إذ تعد مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات على مستوى العالم.

معرض coverex للمنسوجات يضم أكثر من 50 شركة متخصصة

وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن معرض coverex للمنسوجات يضم أكثر من 50 شركة متخصصة فى تلك الصناعة، والتي تمثل بداية تمهيدًا لمساندة تلك الشركات لدخول الأسواق الخارجية خاصة السوق العربي والخليجي، وتشجيع الصناعة الوطنية.

من جانبه، قال المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الرقابة على الصادرات والواردات، على هامش الافتتاح، إن الهيئة تعمل علي تيسير حركة التجارة للوصول لمستهدفات خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا.

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