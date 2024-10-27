اتحاد مستثمرى المشروعات: حوافز الصناعات الجديدة لابد أن تضمن وجود خطوط إنتاج حديثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:12 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 02:02 م 10/27/2024 2:02:21 PM

قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة، إنه يثمن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات، ولكنه يؤكد على أهمية وضع رؤية متكاملة للحصول على الحوافز المذكورة في المبادرة لتحقيق الأهداف الصناعية المطلوبة وتنظيم السوق المحلى حتى لا تتجه المصانع نحو صناعات بعينها يسهل معها الحصول على الحوافز، ويتم ترك باقى القطاعات؛ مما قد يؤدى الى حدوث إنتاج يزيد عن حاجة السوق الحقيقية فى بعض المنتجات والسلع ويحدث ندرة فى منتجات أخرى.

وأكد السقطى أن شروط مبادرة الحصول على الحوافز الاستثنائية للصناعات غير الموجودة فى مصر لابد أن تحدد الصناعات المطلوبة بدقة، وتحديد مواصفاتها وحجم إنتاجها المطلوب فى السوق، والتأكد من إمكانيات تدبير المواد الخام وقدرة المستثمر على جلب خطوط إنتاج وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة تتناسب مع التطور وعدم الاعتماد على خطوط إنتاج استعمال الخارج أو متقادمة.

تطوير الصناعة المحلية طبقا لمستجدات التصنيع العالمية

وأوضح أن تلك الاجراءات تمثل حماية للمستثمر من حدوث تعثر فى السوق المحلي، كما أنها تساعد على تطوير الصناعة المحلية طبقا لمستجدات التصنيع العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.