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اتحاد مستثمرى المشروعات: حوافز الصناعات الجديدة لابد أن تضمن وجود خطوط إنتاج حديثة - أخبار كلمتك

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اتحاد مستثمرى المشروعات: حوافز الصناعات الجديدة لابد أن تضمن وجود خطوط إنتاج حديثة - أخبار كلمتك

اتحاد مستثمرى المشروعات: حوافز الصناعات الجديدة لابد أن تضمن وجود خطوط إنتاج حديثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:12 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 02:02 م 10/27/2024 2:02:21 PM

علاء السقطى، كلمتك
علاء السقطى، كلمتك

قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة، إنه يثمن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات، ولكنه يؤكد على أهمية وضع رؤية متكاملة للحصول على الحوافز المذكورة في المبادرة لتحقيق الأهداف الصناعية المطلوبة وتنظيم السوق المحلى حتى لا تتجه المصانع نحو صناعات بعينها يسهل معها الحصول على الحوافز، ويتم ترك باقى القطاعات؛ مما قد يؤدى الى حدوث إنتاج يزيد عن حاجة السوق الحقيقية فى بعض المنتجات والسلع ويحدث ندرة فى منتجات أخرى.

 

وأكد السقطى أن شروط مبادرة الحصول على الحوافز الاستثنائية للصناعات غير الموجودة فى مصر  لابد أن تحدد الصناعات المطلوبة بدقة، وتحديد مواصفاتها وحجم إنتاجها المطلوب فى السوق، والتأكد من إمكانيات تدبير المواد الخام وقدرة المستثمر على جلب خطوط إنتاج وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة تتناسب مع التطور وعدم الاعتماد على خطوط إنتاج استعمال الخارج أو متقادمة.

تطوير الصناعة المحلية طبقا لمستجدات التصنيع العالمية

 وأوضح أن تلك الاجراءات تمثل حماية للمستثمر من حدوث تعثر فى السوق المحلي، كما أنها تساعد على تطوير الصناعة المحلية طبقا لمستجدات التصنيع العالمية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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