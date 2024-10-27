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أسعار الأسماك اليوم الأحد، الكابوريا تسجل 130 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الأسماك اليوم الأحد، الكابوريا تسجل 130 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الأحد، الكابوريا تسجل 130 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:12 مساءً - أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«كلمتك» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 85 إلى 87 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 80 إلى 84 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 130 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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