مناقشة خصوصية البيانات ومخاطر تقنيات الطرف الثالث بالمؤتمر السنوي للمستخدمين 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - شهدت القاهرة فعاليات المؤتمر السنوي للمستخدمين 2024 والذى تم خلالة مناقشة خصوصية البيانات ومخاطر استخدام تقنيات الطرف الثالث للتتبع.

مخاطر تقنيات الطرف الثالث

وتعني تقنية الطرف الثالث أي برنامج برمجي أو كود كمبيوتر أو مكتبات برمجة أو واجهات برمجة تطبيقات أو مواد أخرى لا يمتلك مقدم الخدمة أو الشركات التابعة له حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ولكن يتم توفيرها للشركة.

يمكن للطرف الثالث إدخال مخاطر مختلفة على المؤسسات والأفراد بما في ذلك المخاطر الأمنية حيث يمكن أن تؤدي انتهاكات البيانات والهجمات الإلكترونية والممارسات الأمنية غير الكافية من قبل طرف ثالثة إلى كشف المعلومات الحساسة.

كما تتضمن المخاطر المالية حيث يمكن أن يؤدي تعسر الطرف الثالث أو عدم الاستقرار المالي إلى تعطيل العمليات والتأثير على التدفق النقدي الخاص بجانب المخاطر التشغيلية حيث يؤدي ضعف الأداء أو انقطاع الخدمة أو فشل الامتثال من قبل طرف ثالثة إلى إعاقة استمرارية العمل.

بجانب مخاطر السمعة حيث يمكن أن تؤدي الارتباطات السلبية مع طرف ثالث عالي المخاطر إلى الإضرار بصورة العلامة التجارية وثقة العملاء كما شهد المؤتمر السنوى للمستخدمين زوهوليكس مناقشات حول الخصوصية حيث قال بريم آناند فيلوماني، مدير النمو الاستراتيجي في شركة هندية عالمية للبرمجيات والتكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أنه من الضروري عند استخدام التطبيقات خاصة للشركات والمؤسسات، وحتى الأفراد، أنها لاتستخدم بيانات المستخدمين او تبيع معلوماتهم من اجل المعلنين بجانب عدم وضع إعلانات أثناء التواجد بالتطبيقات.

أشار إلى أنه من المهم التأكد من عدم وجود تقنيات الطرف الثالث التي من الممكن أن تسمح لأطراف إضافية ان تستخدم بيانات ومعلومات المستخدمين.

أضاف نهدف إلى المساهمة في تسريع رحلة التحول الرقمي في البلاد وتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح وتركيزنا على إحداث تأثير ملموس حيث تضمن زوهو أن رواد الأعمال المصريين يمكنهم الابتكار والنمو دون أن تثقلهم تعقيدات العمليات التشغيلية كما يساهم هذا في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وترابطًا لمصر.

نضج المنظومة التكنولوجية المصرية

قال حيدر نظام، رئيس إحدى الشركات العالمية للتكنولوجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن السوق المصري يتسم بمواهبه الوفيرة وأفكاره المبتكرة ويعد فرصة مثالية للشركات التي تسعى للبقاء في الطليعة ويؤكد التوسع الملحوظ الذي شهدته هذا العام على النضج المتزايد لمنظومة التكنولوجيا في مصر والطلب القوي على الحلول الإبتكارية.

كان أول أيام المؤتمر قد شهد توقيع مذكرة تفاهم لتسريع عملية التحول الرقمي للشركات المصرية بين احدى الشركات العالمية وشركة مصرية لحلول الدفع الرقمية يتم بموجب الاتفاق تخصيص الشركة العالمية تخصيص ما يصل إلى 35 مليون دولار على شكل أرصدة في محفظتها لدعم أكثر من 70,000 شركة تحت مظلة شبكة الدفع الإلكتروني المصرية بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر وتسهيل وصول الشركات إلى التكنولوجيا وتسريع تحولها الرقمي.

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